شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج مميز في الإذاعة غدًا احتفاءً بذكرى رحيل عباس العقاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحتفل الإذاعة المصرية بذكري رحيل الكاتب والمفكر الكبير عباس محمود العقاد غدًا الثلاثاء.

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وبحسب بيان، تقدم شبكة البرنامج العام مجموعة من البرامج والفترات المفتوحة والبرامج الخاصة لتذاع على مدار اليوم منها برامج اللغة المعاصرة وبشاير خير ومن القاهرة.

كما تقدم برنامجين خاصين الأول كتبه عبدالمنعم خلف الله وأخرجه جمال الجوهري وبطولة أشرف عبدالغفور ونادية رشاد والثاني كتبه صلاح أحمد حسين وأخرجه شوقي عمران وبطولة فايق عزب وإبراهيم الشامي.

وتقدم إذاعة الكبار مجموعة من الفترات احتفالا بمسيرة العقاد منها فترة حكايات ادبية أما شبكة صوت العرب فتقدم مجموعة من الفترات والبرامج منها صباح الخير يا عرب، وفترة ياسادة ياكرام، وفترة بالعربي حول مسيرة الابداع والجوائز للعقاد وتذيع في السهرة تمثيلية سارة وهي رواية من تأليف العقاد نفسه.