شكرا لقرائتكم خبر عن كامل الوزير يصل ديوان وزارة النقل بعد أداء اليمين الدستورية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وصل الفريق كامل الوزير، وزير النقل الجديد، إلى مقر وزارة النقل، الاثنين، بعد أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتشهد أروقة ديوان وزارة النقل حالة من الترقب، منذ إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، تنصيبه وزيرًا للنقل خلفا للمهندس هشام عرفات، وذلك خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، الأحد، والتي حضرها عدد من قيادات الدولة والشخصيات العامة.
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