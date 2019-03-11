شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: خصم فرق الأسعار من الشركات الموردة حال البيع لتجار أقل من الوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن تشكيل لجنة مشتريات مركزية فى الشركة القابضة للصناعات الغذائية، لشراء أفضل السلع بأرخص الأسعار لصالح 5000 فرع تموينى.

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وأوضح المصيلحى، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم، أنه أصدر توجيها وزاريا بخصم فرق الأسعار من الشركات التى تورد السلع للوزارة فى حال قيامها ببيع السلع للتجار بأسعار أقل من السعر الذى حصلت عليه الوزارة، قائلا "لابد أن تحصل الوزارة على أرخص الأسعار باعتبارها عميل كبير".

وكشف أيضا عن قرار وزارى آخر، يقضى بمتابعة إيرادات ومصروفات الفروع التابعة لشركات الوزارة، على أن تكون نسبة الحوافز متماشية مع الإيرادات.