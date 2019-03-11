شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين" تكرم أعضاء القافلة الطبية المنظمة بمقر النقابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرمت نقابة الصحفيين، مساء اليوم الاثنين، الأطباء المشاركين فى القافلة التى نظمها مشروع العلاج . Advertisements ووجه الكاتب الصحفى محمد خراجة المشرف على مشروع العلاج، الشكر للأطباء المشاركين بحملة الرعاية والفحص الطبى للزملاء الصحفيين وأسرهم، مشيدا بدورهم الطوعى فى التعاون مع النقابات. يذكر أن نقابة الصحفيين شهدت خلال الأيام الماضية حملة للكشف المجانى على أعضائها وأسرهم بمختلف التخصصات؛ مع إجراء كافة التحاليل والفحوصات اللازمة لهم؛ فيما وعد محمد خراجة المشرف على مشروع العلاج بتكرارها خلال الأشهر المقبلة.

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