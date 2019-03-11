شكرا لقرائتكم خبر عن كامل الوزير يبدأ مهامه باستقبال وزير النقل السابق ويجتمع بقيادات الوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ الفريق كامل الوزير، وزير النقل الجديد مهام عمله بالوزارة باستقبال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل السابق الذى حرص على زيارته لتهنئته بتولى المنصب الجديد. وحرص وزير النقل السابق على لقاء الوزير الجديد وعرض عليه أبرز الملفات المفتوحة بالوزارة والعالقة وملخص عما تم انجازه بمشروعات السكة الحديد. Advertisements كما عقد وزير النقل الجديد اجتماعا مع قيادات الوزارة لعرض عليهم تكليفاته بشأن تطوير مرافق الوزارة.

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