تأجيل محاكمة مرسي وقيادات الإخوان بـ"اقتحام السجون" لجلسة 13 مارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، اليوم الاثنين، تأجيل إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، وقيادات وعناصر جماعة الإخوان بقضية "اقتحام السجون"، لجلسة 13 مارس، لاستكمال الأحراز.

وطلبت المحكمة إفادة من وزارة الداخلية بأسماء المحكوم عليهم الصادر لهم أوامر بالعفو إبان تولي محمد مرسي رئاسة الجمهورية، موضح الجرائم المسندة إليهم.

قضت المحكمة- في يونيو 2015- بإعدام مرسي و5 آخرين، بينهم محمد بديع، المرشد العام، كما عاقبت 93 متهما غيابياً بالإعدام شنقاً، بينهم الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي، ووزير الإعلام الأسبق صلاح عبدالمقصود، كما قضت بمعاقبة 20 متهما حضورياً بالسجن المؤبد، لتأمر محكمة النقض بمحاكمتهم من جديد.