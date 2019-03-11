ضبط مرتكبي واقعة سرقة سيدة أثناء الصلاة بأحد المساجد بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على مرتكبي واقعة سرقة حقيبة من سيدة أثناء الصلاة بأحد المساجد بالإسكندرية.

كانت بعض المواقع قد تداولت مقطع فيديو لواقعة قيام فتاتين بسرقة حقيبة من سيدة أثناء الصلاة بأحد المساجد، وتبين حدوث الواقعة بتاريخ 4 مارس الجارى داخل مسجد سيدي بشر الكائن بشارع خالد بن الوليد بدائرة قسم شرطة أول المنتزه.

Advertisements

وكان قسم شرطة أول المنتزه قد تبلغ من إحدى المواطنات ، مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان العامرية ، بتعرضها للواقعة السابق الإشارة إليها بذات التاريخ حال تواجدها داخل ذلك المسجد لحضور عقد قران ، وسرقة الحقيبة الخاصة بها وبداخلها هاتف محمول وقرط ذهبي وبطاقة الرقم القومي وبعض الأوراق الخاصة بها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مرتكبتي الواقعة ، وهما كل ٍمن المدعوة دنيا .أ.م ، 21 سنة ، حاصلة على دبلوم تجارة ، مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه ، والمدعوة هدى ر.م ، 23 سنة ، حاصلة على دبلوم تجارة ، مقيمة بدائرة قسم شرطة أول المنتزه.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهما وأقرتا بارتكابهما الواقعة ، وتم ضبط المسروقات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.