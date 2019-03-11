بالفيديو.. لحظة تأدية الفريق كامل الوزير اليمين الدستورية أمام السيسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

نشر المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، بسام راضي، فيديو للحظة حلف الفريق كامل الوزير، وزير النقل الجديد، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.

يذكر أن مجلس النواب وافق أمس بالإجماع على تعيين "الوزير" وزيرًا للنقل، خلفًا للدكتور هشام عرفات، الذي تقدم باستقالته عقب حادث محطة مصر نهاية فبراير الماضي.

وعقد الرئيس السيسي، اجتماعًا بوزير النقل الجديد، عقب أدائه اليمين، حسبما أفاد السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.