وزير الري يكشف موقف التفاوض بشأن سد النهضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

عقدت لجنة الشئون الأفريقية اجتماعًا، اليوم الاثنين، برئاسة النائب طارق رضوان، رئيس اللجنة؛ لمناقشة خطة وزارة الموارد المائية والري، لدعم التعاون مع دول حوض النيل، بحضور محمد عبدالعاطي وزير الري.

وأوضح رضوان، أهمية التعاون بين لجنة الشئون الأفريقية ووزارة الري لأنها تخص الأمن القومي المصري في المرتبة الأولى.

وتحدث وزرير الري، عن مجالات التعاون مع أفريقيا ومنها: الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط والذي لا يمثل ممرًا ملاحيًا فقط، بل ممرًا للتنمية به طريق سريع وخط سكك حديدية وشبكة ربط كهربي وشبكة نقل معلومات ليخدم التنمية في الدول التي يمر بها.

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وتابع أن هناك مشروع موازٍ يربط بين كينيا وإثيوبيا وجنوب السودان لنقل النفط وربط حركة التجارة، وأهميتها في خفض تكلفة النقل لأنها ترفع تكلفة أي مشروع استثماري يمكن القيام به، مشيرا كذلك لوجود مشروعات للتدريب على الري مع العديد من الدول الأفريقية، مؤكدًا أن الوزارة تصدر نشرة للتنبؤ بالمطر توزع على ثماني دول أفريقية كل ثلاثة أيام.

ورد الوزير على تساؤلات النواب فيما يخص ملف سد النهضة، موضحا أن هناك جولات عديدة للتفاوض بين الدول المعنية من أجل الوصول إلى ما يرضي جميع الأطراف، كما أكد أن مصر لا تقف أمام طموح أي دولة في التنمية بما لا يضير أي حصص في مياه النهر أو أن يهدد أي أمن قومي.

وأوضح أن الوزارة تعمل على الاستفادة بكل مصادر المياه خاصةً الجوفية واستخدام الأساليب الحديثة في الري وأن هناك بالفعل قرار جمهوري لإنشاء محطات تحلية للمياه ومعالجة مياه الصرف الصحي كما تجرى دراسات تجريبية للزراعة بالمياه المالحة.

وفي نهاية الاجتماع أكد رئيس اللجنة أن مصر تساند تفعيل جميع القرارات التي تقلل من الفاقد المائي.