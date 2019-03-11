حدث في 8 ساعات| الجيش يدمر 15 وكرًا للإرهابيين وكامل الوزير بالزي المدني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:

شهد اليوم الاثنين، العديد من الأحداث على الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

أدى الفريق كامل الوزير، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزيرًا للنقل والمواصلات، وأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة تدمير 15 وكرًا للعناصر الإرهابية، وحرق عدة أفدنة واكتشاف 8 فتحات أنفاق، ضمن عدة ضربات نفذتها قوات إنفاذ القانون ضد الإرهابيين.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحية لكل شهيدٍ ضحى بروحه وأحيا الوطن وظلّ حيًا في قلوب المصريين.

ونفت الحكومة عدة شائعات، كان أبرزها استبعاد مستحقي الدعم من منظومة نقاط الخبز.

يرصد الخليج 365، أهم الأحداث التي وقعت خلال الـ 8 ساعات الماضية:

بالزي المدني.. أول صور للفريق كامل الوزير عقب أداء اليمين أمام السيسي

أدى الفريق كامل الوزير، اليوم الاثنين، اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزيرًا للنقل، بالزي المدني، وذلك بعد أن وافق مجلس النواب بالإجماع على تعيين "الوزير" وزيرًا للنقل، خلفًا للدكتور هشام عرفات، الذي تقدم باستقالته عقب حادث محطة مصر نهاية فبراير الماضي.

بعد أداء اليمين.. أول 5 تكليفات من السيسي لـ"كامل الوزير"

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالفريق كامل الوزير، وزير النقل والموصلات الجديد، اليوم الاثنين، عقب أدائه اليمين الدستورية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

ووجه الرئيس السيسي، 5 تكليفات للفريق كامل الوزير، يرصدها الخليج 365، وفق ما ذكرته قناة "إكسترا نيوز":

- بذل أقصى جهد لتطوير شبكة السكة الحديدية.

- اتخاذ التدابير الخاصة بتعزيز معايير الأمن والسلامة بالسكك الحديدية.

- تطوير السكك الحديدية بشكل شامل، لأهميتها وتأثيرها بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين.

- مواصلة تطوير الشبكة القومية للطرق على مستوى الجمهورية والالتزام بالخطط والبرامج الزمنية المحددة.

- الاعتماد على الأنظمة الإلكترونية الحديثة.

السيسى: تحية لكل شهيدٍ ضحى بروحه فأحيا الوطن وظلّ حياً في قلوب المصريين

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، التحية لكل شهيد ضحى بروحه من أجل الوطن.

وقال الرئيس السيسي- في كلمة له على صفحته الرسمية على موقعي التواصل الاجتماعى "فيسبوك" و"تويتر": "تحيةً منّا لكل شهيدٍ ضحى بروْحه فأحيا الوطن، وظلّ حياً في قلوب جميع المصريين".

تدمير 15 وكرًا إرهابيًا

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة عن تحقيق نجاحات جديدة فب إطار استكمال جهود القوات المسلحة والشرطة لمكافحة الإرهاب على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة، أسفرت عن القضاء على 46 فردًا من العناصر الإرهابية شديدي الخطورة بشمال ووسط سيناء بجانب تدمير 15 وكرًا للعناصر الإرهابية.

وذكرت القيادة- في بيان لها اليوم الاثنين- أن الجهود أسفرت أيضًا خلال الأيام الماضية عن اكتشاف وتدمير عدد من المخابئ والأوكار لإيواء العناصر الإرهابية عثر بداخلها على كميات من مواد الإعاشة وعدد من الأسلحة والذخائر مختلفة الأعيرة وكميات من المواد شديدة الانفجار التى تستخدم فى تجهيز العبوات الناسفة شمالى ووسط سيناء.

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"الإنتاج الحربي" يشارك في "IQDEX 2019" بالعراق

تشارك وزارة الإنتاج الحربي، بجناح خاص في معرض الدفاع الدولي بالعراق "IQDEX"، خلال الفترة من 9-12 مارس الجاري بأرض معرض بغداد الدولي في دورته الثامنة.

"الكهرباء" يكشف أسباب تأخر إطلاق خاصية الشحن بـ"البلوتوث"

قال مصدر مسئول في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد لتعميم تجربة الشحن الجديدة باستخدام "البلوتوث" لتحويل رصيد لعداد الكهرباء عن طريق الهاتف المحمول.

وأضاف المصدر لـ"الخليج 365"، أن سبب تأخر إطلاق المنظومة الرئيسي، وجود مشكلات مختلفة خاصة بنوعية العدادات التي تم توريدها لبعض الشركات، ما دفع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة لإصدار تعليمات مشددة بتأخر إطلاق التجربة الجديدة لحين الانتهاء من أي مشكلات فنية.

استبعاد مستحقي الدعم من منظومة نقاط الخبز

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد حول قيام وزارة التموين باستبعاد مستحقي الدعم من منظومة نقاط الخبز.

وذكر المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم، أنه قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية, والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُوضحةً أنه لا صحة على الإطلاق لاستبعاد مستحقي الدعم من منظومة نقاط الخبز، مُشددةً على عدم المساس بمنظومة نقاط الخبز التموينية، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين خاصة مستحقي الدعم منهم.

"التعليم" تعلن جدول امتحانات الثانوية العامة "STEM والمكفوفين"

اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم ‏الفني، الاثنين، جدول امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لمدارس ‏المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (‏STEM‏) (الدور الأول) للعام الدراسي ‏الحالي 2018/2019.

وبحسب بيان صحفي، الصادر اليوم، تبدأ الامتحانات الثانوية العامة لمدارس المتفوقين في العلوم ‏والتكنولوجيا (STEM‏) للدور الأول للعام الدراسي الحالي 2018/2019، يوم السبت الموافق 8/6/2019 وتستمر حتى الأربعاء الموافق ‏‏3/7/2019.‏

كما اعتمد الوزير جدول امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة ‏بجمهورية مصر العربية للمكفوفين (الدور الأول) للعام الدراسي الحالي ‏‏2018/2019، وتبدأ الامتحانات اعتبارا من يوم السبت ‏الموافق 8/6/2019 لتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 2/7/2019.

"التموين" توضح لمصراوي مصير المتخلفين عن التظلم من الحذف بالبطاقات

قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات والتوثيق، إن باب تلقي تظلمات المواطنين ممن تنطبق عليهم معايير المرحلة الثانية من حذف غير المستحقين متاح حتى الـ 15 من مارس الجاري عبر الموقع الإلكتروني التابع للوزارة دعم مصر "https://www.tamwin.com.eg/" فقط، لافتًا إلى أنه من المقرر غلق باب التظلمات بحلول صباح الـ 16 من ذات الشهر.

وعن موقف المتخلفين من صرف المقررات التموينية والخبز، قال مستشار وزير التموين لمصراوي الاثنين، إنه سيتم إيقاف أحقية المتخلفين عن التظلم ممن انطبقت عليهم إحدى المعايير في صرف المقررات التموينية دون الخبز، وبناءً عليه تستمر أحقية الأفراد في صرف حصص الخبز المدعم إلى حين البت في التظلم.

"الإسكان": طرح 480 شقة "متميزة" في هذه المدينة

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طرح الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، 480 شقة للحجز بـ"الإسكان المتميز" في مدينة دمياط الجديدة، بمساحات تتراوح بين 104 و109 م2 (العمارات بارتفاع أرضي و5 أدوار متكررة)، وسيتم تسليم الوحدات خلال 12 شهراً.

وقال المهندس طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للشئون التجارية والعقارية، في بيان، الاثنين، إن شروط الطرح وأسلوب الحجز، والمواقع والنماذج والمساحات، وأسعار الوحدات وأسلوب السداد، للوحدات المطروحة، ستكون متاحة على الموقع الإلكتروني (www.hdb-reservation.com)، وموقع الهيئة (www.newcities.gov.eg)، وذلك اعتباراً من غدٍ الثلاثاء 12/3/201.

وأضاف السباعي، أن مقدم الحجز 50 ألف جنيه، مع نظم تقسيط ميسرة، وخصم للسداد الفوري، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني (online).

الأرصاد تعلن موعد ذروة ارتفاع الحرارة خلال الـ48 ساعة المقبلة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، إن حالة الطقس اليوم الاثنين، استمرار لحالة الاستقرار في الأحوال الجوية، مع وجود ارتفاع تدريجي بالحرارة خلال ساعات النهار، لكن في الليل يكون الطقس مائل للبرودة، يصل إلى شديد البرودة على بعض المناطق في الساعات المتأخرة من الليل.

وأضاف شاهين، لمصراوي، الاثنين، أن ذروة ارتفاع الحرارة غدًا الثلاثاء، لتصل على القاهرة 25 درجة، و31 في شمال وجنوب الصعيد، ثم تبدأ في الانخفاض التدريجي أيضًا بداية من الأربعاء المقبل.