يوم دراسي كامل.. 32 معلومة عن امتحان أولى ثانوي التجريبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

ينطلق الامتحان التجريبي الثاني للصف الأول الثانوي، يوم الأحد الموافق 24 مارس المقبل.

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن هذا الامتحان لا يترتب عليه النجاح والرسوب، ولكنه يهدف لتدريب الطلاب على نظام التقييم الجديد بالمرحلة الثانوية، وطريقة الامتحان من خلال أجهزة "التابلت".

ويرصد الخليج 365 في السطور التالية أبرز المعلومات عن امتحان مارس الإلكتروني:

- يبدأ 24 مارس ويتتهي في 4 أبريل.

- يؤدي الطلاب مادة واحدة في اليوم.

- أطالت الوزارة زمن الإجابة لامتحان الرياضيات إلى ساعتين ونصف الساعة.

- تبدأ جميع الامتحانات في التاسعة صباحا.

- يهدف للتدريب على نظام التقييم الجديد.

- لا يترتب عليه النجاح والرسوب.

- الامتحان من خلال "التابلت".

- يطبق على طلاب المدارس الحكومية والخاصة فقط.

- طلاب الخدمات والسجون والمنازل لن يؤدوا الامتحان.

- طلاب الدمج لهم مواصفات امتحان خاصة بهم ولن يؤدوا الامتحان.

- ترفع الوزارة الامتحانات عقب انتهائها على موقعها الإلكتروني؛ ليطلع عليها طلاب الخدمات والمنازل والسجون.

- يعقد في بداية اليوم الدراسي وتستكمل الحصص المقررة على الطلاب بشكل طبيعي بعد نهاية الامتخان.

- تعد كل مدرسة كشفا بأسماء الطلاب والرقم المسلسل لجهاز "التابلت، والرقم القومي لكل طالب.

- يجرى الامتحان داخل الفصل الخاص بكل طالب.

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- يجلس الطلاب بطريقة تصاعدية وفقا للرقم المسلسل لـ"التابلت" أو كود الطالب.

- يختص مسؤول التطوير التكنولوجي في المدرسة بالمساعدة في عملية بدء الامتحان.

- على الطلاب مراعاة الوقت المخصص للإجابة عن أسئلة كل مادة، لأن الموقع الخاص بالامتحان يغلق إلكترونيا بعد انتهاء الزمن المحدد للإجابة.

- يمنع الطلاب من اصطحاب أجهزة الهاتف المحمول أو كاميرات التصوير داخل اللجان.

- يُطبق على الطالب الذي يصطحب هاتفه قانون مكافحة الغش.

- يسمح للطلاب اصطحاب الكتاب المدرسي الخاص بكل مادة في المواد الأساسية فقط.

- على المراقبين السماح بدخول الكتاب المدرسي بالحالة التي عليها أيا كانت.

- بالنسبة للمدارس التي لم تكتمل فيها البنية التحتية، توزع الوزارة شرائح إنترنت على الطلاب "Data" لأداء الامتحان.

- في حال حدوث أي مشكلة تقنية أثناء الامتحان يستدعى مسؤول التطوير التكنولوجي بالمدرسة للتعامل معها فورا.

- تعد كل مدرسة تقريرًا يوميًا شاملًا عن سير الامتحان.

- تشكل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية؛ لمتابعة سير الامتحان ‏واتخاذ اللازم حال حدوث أي مشكلات، وتضم (وكيل الإدارة التعليمية – مدير ‏التعليم الثانوي بالإدارة – مدير التطوير التكنولوجي بالإدارة).‏

- الامتحان يأتي فيما درسه الطالب بداية من الفصل الدراسي الثاني.

- الأسئلة تقيس مهارات التفكير العليا.

- المركز القومي للامتحانات تولى وضع الأسئلة.

- الامتحان لن يسرب لأنه يخرج من بنك الأسئلة إلى جهاز الطالب مباشرة في وقت الامتحان.

- التصحيح إلكتروني.

- بعد الامتحان يعقد امتحانان في شهر مايو، يحتسب للطالب أعلى درجة منهما للانتقال إلى الصف الثاني الثانوي.

- درجات الصف الأول الثانوي لا تدخل في التقييم التراكمي للمرحلة.