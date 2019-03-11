مجلس النواب يستعرض بيانات عاجلة بشأن عدد من المشكلات في مختلف المحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

استعرض مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الاثنين برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، بيانات عاجلة مقدمة من النواب حول عدد من المشكلات في مختلف المحافظات.

وتقدم النائب أيمن أبو العلا والنائبة رشا إسماعيل ببيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان بشأن المجتمعات العمرانية الجديدة والتي تتميز بالمساحات الخضراء وتحديد الارتفاعات.

وأضاف أبو العلا أن مدينة الشيخ زايد تتميز بالخصوصية، وتحافظ على هذه النسب بحرص للحفاظ على المدينة برونقها، مدينة متميزة في مصر، مشيرا إلى أن أحد المستثمرين بدأ الدعاية لمشروع إنشاء أبراج سكنية يصل ارتفاعها إلى 60 مترا، مشيرا إلى أنه طالب شخصيا بإنشاء دورين لمستشفى زايد التخصصي وتم الرفض بسبب وجود مطار سفنكس، متسائلا: كيف توافق الحكومة على هذا المشروع؟، مطالبا بنقل المشروع 2 كيلومتر بالظهير الصحراوي لتنفيذه.

وفي السياق نفسه، ألقت النائبة رشا إسماعيل بيان عاجلا يرفض بناء أبراج في مدينة الشيخ زايد، مؤكدة أن هذا المشروع يتنافى مع خطة إقامة مدينتي السادس من أكتوبر وزايد، وقالت "نعيد مأساة بعض الأحياء الجميلة التي كانت موجودة في مدينة القاهرة مثل المعادي والمهندسين، بدأت فكرتها كمناطق سكنية هادئة تحولت إلى غابات خرسانية، مطالبة رئيس الوزراء إعادة النظر في الأمر.

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من جانبه، تقدم النائب خالد هلالي ببيان عاجل يطالب فيه الحكومة ومجلس النواب بالتدخل الودي لسرعة الإفراج عن 42 مصريا تم القبض عليهم في أوغندا، منهم 17 من كفر الشيخ ، ومن جهته ألقى النائب أمين جودة ببيان عاجل يتناول إقالة الدكتور جمال شعبان مدير معهد القومي للقلب ، وقال إنه عمل على حل أزمة قوائم الانتظار لمرضى القلب في سيناء.

وطالب النائب محمد الحسيني بإقامة مجمع خدمات متكامل بشارع فيصل في محافظة الجيزة، وذلك بعد استرداد الدولة قطعة أرض تساوي مليارات الجنيهات، مشيدا بالتعاون بين مجلس النواب والحكومة في هذه القضية.

كما طالب النائب وحيد قرقر، في بيان عاجل ، بحل مشكلة مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، وهي عدم توافر مصلحة الشهر العقاري أو مصلحة للأحوال المدنية، مضيفا أن هذه المشكلة تسبب معاناة كبيرة للمواطنين في واحد من أكبر مراكز المحافظة.

من جانبه، تقدم النائب أحمد خليل ببيان عاجل إلى وزير الشباب والرياضة بشأن تعطل العمل في 6 مراكز شباب بمحافظة الإسكندرية، وذلك بعد الانتهاء من العمل في هذه المراكز بنسبة 25 % فقط، وتوقف الاعتمادات المقررة لها.

وتقدم النائب محمد الشهاوي ببيان حول منظومة الدعم، مشيرا إلى أنه يوجد بها بعض السلبيات في التطبيق، لافتا إلى أنه يجب عدم تكرار الأخطاء التي حدثت في برنامج "تكافل وكرامة" ببعض الحالات بسبب آليات التطبيق.