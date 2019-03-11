انت الان تتابع حقيقة إغلاق مستشفيي «بورسعيد العام والإسماعيلية» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
هالة زايد وزيرة الصحة
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الإثنين، صحة ما تردد من أنباء حول إغلاق مستشفيي "بورسعيد العام" و"الإسماعيلية" لخضوعهما لأعمال تطوير استعدادا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، موضحا أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة على عدم صحة إغلاق مستشفى بورسعيد العام والإسماعيلية بشكل كامل بسبب أعمال تطويرهما استعدادا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الجديدة، وأن المستشفيين يعملان على مدار 24 ساعة وبكامل طاقتهما في استقبال المرضى مع تقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية لهم.
وأكدت الوزارة على خضوع مستشفى بورسعيد العام ومستشفى الزهور لعمليات تطوير وتجديد لرفع كفاءتهما بما يتناسب مع منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة المقرر إطلاقها العام الحالي (يوليو)، لافتة إلى أن مستشفى المبرة يستقبل حالات الطوارئ بالمحافظة على مدار 24 ساعة نظرًا لما يتم من أعمال تطوير بمستشفيات بورسعيد
وأكدت الوزارة على خضوع مستشفى بورسعيد العام ومستشفى الزهور لعمليات تطوير وتجديد لرفع كفاءتهما بما يتناسب مع منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة المقرر إطلاقها العام الحالي (يوليو)، لافتة إلى أن مستشفى المبرة يستقبل حالات الطوارئ بالمحافظة على مدار 24 ساعة نظرًا لما يتم من أعمال تطوير بمستشفيات بورسعيد والزهور.
وأشارت إلى انتظام العمل ومعدلات الأداء بمستشفى الإسماعيلية دون أن تعوق عملية التطوير استقبال المرضى، موضحةً أنه يتم تنفيذ مشروع رفع الكفاءة والتطوير الشامل للمستشفى بتكلفة تتجاوز 370 مليون جنيه، لتقديم خدمات متميزة للمرضى والمواطنين وتحسين مستوى الخدمة الطبية، مضيفةً أن مستشفى الإسماعيلية هو مستشفى نموذجي ويشارك بقوائم الانتظار بجراحات (المفاصل، الرمد، الأورام، المخ والأعصاب، القسطرة القلبية).
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