انت الان تتابع وزير الخارجية من البرلمان: «مصر مستهدفة إقليميا» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
سامح شكري
قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إن مصر مستهدفة وتعتبر الجائزة الكبرى، في الإطار الإقليمي، مشيرًا في كلمته بمجلس النواب، إلى أن مخطط الاستهداف يتضمن العمل على عزلها من محيطها الدولي، مؤكدًا أن الدولة تتعامل وفقًا لما هو متاح من إمكانيات لمواجهة تلك الخطط الممولة، مؤكدا أن الوزارة وضعت خطة للتوسع في مكاتب التصديق بالمحافظات خاصة بالصعيد، مضيفًا أن خطة التوسع في مكاتب التصديق، تشمل العمل على إنشاء مكاتب في المراكز ذات الكثافة الكبيرة والعمل على توفير أماكن لائقة، إلى جانب توفير العمالة الناجزة وكذلك القضاء على السماسرة الذين يستغلون حاجة المواطنين.
وأشاد شكرى بالجهود المبذولة من القوات المسلحة والشرطة للعمل، مؤكدًا أن أهم سمات السياسة الخارجية المصرية أن تكون سياسة متوازنة مبنية على الاحترام المتبادل وفتح مجالات عديدة لعلاقات دولية تعود بالنفع بين الطرفين والعمل على استعادة مصر لدورها وإسهامها الإيجابى في القضايا الدولية قائلا: «لا نتدخل
وأشاد شكرى بالجهود المبذولة من القوات المسلحة والشرطة للعمل، مؤكدًا أن أهم سمات السياسة الخارجية المصرية أن تكون سياسة متوازنة مبنية على الاحترام المتبادل وفتح مجالات عديدة لعلاقات دولية تعود بالنفع بين الطرفين والعمل على استعادة مصر لدورها وإسهامها الإيجابى في القضايا الدولية قائلا: «لا نتدخل في شئون الآخرين وليس لنا أهداف غير واضحة»، قائلًا: «نرجو أن يبتعد المجتمع الدولي عن إنتاج المعايير المزدوجة والعمل على خدمة المصالح المشتركة حتى يزداد الاندماج والاستفادة من الفرص المتاحة من المجتمع الدولي».
وأشار إلى أن الوزارة حريصة على رعاية المصريين بالخارج لا سيما أننا لدينا رصيد ضخم من السفراء في العالم ويمثلون ظاهرة لها آثارها الإيجابية على الاقتصاد المصري والمجتمعات التي يقطنونها، لافتا إلى أن الجاليات تتعرض إلى بعض الصعاب ويتم التواصل معهم.
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