انت الان تتابع الخارجية تعلن أسماء المصريين ضحايا الطائرة الإثيوبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

ضحايا الطائرة الإثيوبية

أعلنت وزارة الخارجية أسماء المصريين الستة، ضحايا الطائرة الإثيوبية المنكوبة، التي راح ضحيتها 149 شخصا كانوا على متنها. وقالت الخارجية إن الخطوط الجوية الإثيوبية ستتكفل بنقل جثامين الضحايا إلى القاهرة، وستقوم سفارة جمهورية مصر العربية في أديس أبابا بالعمل على استصدار شهادات الوفاة لهم بالتنسيق مع الجهات الإثيوبية المعنية، وجاءت أسماؤهم كالتالي: «دعاء عاطف عبد السلام عبد السلام، سوزان محمد أبو الفرج، وناصر فتحي العزب دوبان، وأشرف محمد عبد الحليم التركي، وعبد الحميد فراج محمد مجلي، وعصمت عبد الستار طه عرنسة».

وأشار السفير ياسر محمود هاشم، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، إلى أن سفارة مصر تتابع بالتنسيق مع السلطات الإثيوبية كل الإجراءات المتعلقة بانتشال جثامين ضحايا الطائرة، حيث إنه من المنتظر أن تستمر هذه العملية حتى نهاية الأسبوع، كما أنه من المتوقع أن تستغرق عملية التحقق من هويات