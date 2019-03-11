انت الان تتابع اشتباه بتسمم 30 طالبًا بالمنيا بسبب البسكويت المدرسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

أصيب نحو 30 تلميذًا، جميعهم بالمرحلة الابتدائية من أبناء مدرسة شيبة الشرقية في مركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا، بالاشتباه بحالات تسمم غذائي، وتم نقلهم إلى المستشفى العام بالفكرية في مركز أبو قرقاص والمنيا العام. تلقى اللواء مجدي عامر، مدير أمن المنيا، إخطارًا بورود بلاغات من الأهالي بقرية شيبة الشرقية التابعة لمجلس قروي بني حسن بشرق النيل، يفيد تعرض عدد من أبنائهم للإعياء والاشتباه بوجود تسمم غذائي. وقال محمد محمود عزب، وكيل وزارة التعليم، إن البسكويت الذي يجري توزيعه على تلاميذ الابتدائي كوجبة غذائية سليم وصالحيته حتى أغسطس المقبل.

وأعلنت مديرية الصحة في محافظة المنيا، استقرار الحالة العامة لجميع الطلاب الذين اشتكوا من وجود حالات قيء وغثيان، وذلك للاشتباه في إصابتهم بتسمم غذائي، نتيجة تناولهم وجبة بسكويت، بمدرسة شيبة الشرقية بأبو قرقاص. وقالت الدكتورة أمنية رجب، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إنه جرى تحويل الحالات إلى مستشفى المنيا

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