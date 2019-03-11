انت الان تتابع اشتباه بتسمم 30 طالبًا بالمنيا بسبب البسكويت المدرسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
صورة أرشيفية
أصيب نحو 30 تلميذًا، جميعهم بالمرحلة الابتدائية من أبناء مدرسة شيبة الشرقية في مركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا، بالاشتباه بحالات تسمم غذائي، وتم نقلهم إلى المستشفى العام بالفكرية في مركز أبو قرقاص والمنيا العام. تلقى اللواء مجدي عامر، مدير أمن المنيا، إخطارًا بورود بلاغات من الأهالي بقرية شيبة الشرقية التابعة لمجلس قروي بني حسن بشرق النيل، يفيد تعرض عدد من أبنائهم للإعياء والاشتباه بوجود تسمم غذائي. وقال محمد محمود عزب، وكيل وزارة التعليم، إن البسكويت الذي يجري توزيعه على تلاميذ الابتدائي كوجبة غذائية سليم وصالحيته حتى أغسطس المقبل.
وأعلنت مديرية الصحة في محافظة المنيا، استقرار الحالة العامة لجميع الطلاب الذين اشتكوا من وجود حالات قيء وغثيان، وذلك للاشتباه في إصابتهم بتسمم غذائي، نتيجة تناولهم وجبة بسكويت، بمدرسة شيبة الشرقية بأبو قرقاص. وقالت الدكتورة أمنية رجب، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إنه جرى تحويل الحالات إلى مستشفى المنيا
وأعلنت مديرية الصحة في محافظة المنيا، استقرار الحالة العامة لجميع الطلاب الذين اشتكوا من وجود حالات قيء وغثيان، وذلك للاشتباه في إصابتهم بتسمم غذائي، نتيجة تناولهم وجبة بسكويت، بمدرسة شيبة الشرقية بأبو قرقاص.
وقالت الدكتورة أمنية رجب، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إنه جرى تحويل الحالات إلى مستشفى المنيا العام، ومستشفى الفكرية المركزي بأبو قرقاص، متابعة أنه تم استقبالهم جميعًا عن طريق الفريق العلاجي بالمستشفى، الذى قام بالتعامل السريع مع الحالات.
وأضافت وكيل الوزارة، أنه جرى اتخاذ كل الإجراءات الطبية اللازم، مؤكدة أن جميع الحالات مستقرة حاليًا، وتم السماح لبعضهم بالخروج من المستشفى نظرا لتحسن حالتهم الصحية.
اقرأ أيضًا: التسمم والاختناق والغاز..أخطار تهدد حياة 20 ألف طالب
كانت هذه تفاصيل خبر اشتباه بتسمم 30 طالبًا بالمنيا بسبب البسكويت المدرسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.