شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «النواب» يُحفز النواب لحضور الجلسات: «هنعمل جائزة لأكبر محافظة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، الإثنين، تكرار أزمة تغيب الأعضاء عن الحضور، وعدم توافر ثلثي الأعضاء للتصويت على مشروعات القوانين المطلوب الموافقة عليها نهائيًا، ما سبب ضيقًا للدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، وكرر تهديده بإرسال أسماء النواب «المزوغين» لوسائل الإعلام.

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كان «عبدالعال» قد طلب في الجلسات السابقة حضور النواب بكثافة خلال الجلسات للتصويت نهائياً على مشروعات قوانين الخاصة بمزاولة مهنة الطب واتحاد الصناعات ومخالفات البناء.

وناشد «عبدالعال» ائتلاف دعم مصر بضرورة الحرص على توفير ثلثي أعضاء المجلس بالجلسة لاستكمال الأعمال البرلمانية، وداعب الأعضاء قائلا:«هنعمل جائزة لأكبر محافظة بتحضر، ومحافظة القاهرة أقل محافظة بيحضر منها نواب».

وقال «عبدالعال» موجهًا حديثه لرئيس ائتلاف دعم مصر:«لازم الناس تحضر وأعملوا جزاءات وعقوبات في الائتلاف عشان النواب يحضروا».