شكرا لقرائتكم خبر عن الطريق إلى نيروبي.. هكذا فقدَت مصر «أفضل عالم حشرات» في «الطائرة الإثيوبية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فقدت مصر أفضل عالم حشرات بها، الدكتور أشرف تركي، رئيس قسم بحوث وتصنيف الحشرات في معهد وقاية النباتات، الصادر بشأنه قرار وزاري رسمي للسفر إلى نيروبي، وهو أحد أهم علماء العالم في تصنيف الحشرات التي تهدد الاقتصاد الزراعي في كل دول العالم.

ذهب «تركي» للمشاركة في إحدى ورش العمل التي ينظمها الاتحاد الأفريقي، والتي حملت عنوان «تعزيز قدرات الدول الافريقية في المراقبة والادارة المتكاملة لدودة الحشد الخريفية»، وفق الدكتور أحمد عبدالمجيد، مدير معهد وقاية النبات، معربًا عن حزنه الشديد لفقد أحد العلماء بالمعهد المتخصصين في الآفات الغازية، والتي يحللها ويكشف عنها الفقيد لحماية الإنتاج الزراعي المصري.

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وساد صمت وحزن شديد داخل جدران المعهد بين زملائه من علماء الحشرات، غير مصدقين فقدانه على الطائرة المنكوبة، مشيريين إلى أنه كان عطوفا وعالما دقيقا، لا يفحص الأوراق البحثية فقط، لكنه يضع رؤية علمية تساعد الباحثين في حل طلاسم عالم الحشرات.

ووفقا للسيرة الذاتية للدكتور أشرف تركي، الحاصل على شهادات تقدير ودروع تكريم من منظمات دولية من أهمها منظمة الأغذية والزراعة «الفاو»، فضلا عن بحوثه العلمية التي تخطت 32 بحثا، ودوره في تعريف 200 نوع من الحشرات الأجنبية وتطوير جداول الحجر الزراعي، ودوره في إنشاء قاعدة بيانات للمجموعة الحشرية وأماكن تواجدها في داخل البلاد، ومشاركته في 20 مؤتمرا دوليا وإقليميا، بالإضافة إلى مشاركته في تنفيذ 8 مشروعات بحثية للكشف عن الآفات التي تهدد المحاصيل البستانية في مصر والسعودية.

وقال أحد أصدقائه من العلماء في تصنيف الحشرات بمعهد وقاية النبات، إنه كان مثالا للتعاون ولا يبخل باي معلومة وكان حريصا على متابعة كل ما هو جديد في مجاله، وطالب الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة بإقامة صلاة الغائب على روحه، لأنه كان مثالا للأخلاق الكريمة والعالم الذي يعمل في صمت وهو معروف على مستوى العالم، وأثرى العلم بكم كبير في علم التصنيف، فهو حقا يجمع بين العلم وبساطة العالم.