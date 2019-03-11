شكرا لقرائتكم خبر عن «أبراج زايد» تثير أزمة في «النواب» (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش مجلس النواب في جلسته العامة، الإثنين، عددًا من البيانات العاجلة.

وتقدم الدكتور أيمن أبوالعلا نائب دائرة زايد و6 أكتوبر ببيان عاجل موجها إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس عاصم الجزار وزير الإسكان، بسبب مشروع إنشاء أبراج في وسط مدينة الشيخ زايد.

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وقال «أبوالعلا» إن «هناك غضبا عارما بين أهالي الشيخ زايد، بسبب المشروع الجديد الذي يتضمن إنشاء أبراج سكنية بما يخالف المخطط العمراني للمدينة وسط مخاوف بتأثيرات سلبية على المرافق من المياه وفعالية شبكة الصرف الصحي، وازدحام مروري»، مشيرًا إلى أن «تخطيط مدينة زايد مباني سكنية لا تزيد على أربعة أدوار».

وأشار إلى أن «أحد المستثمرين» بدأ الدعاية لمشروع إنشاء أبراج عشرين دور، وقال «أنا طالبت شخصيا دورين لمستشفى زايد تم الرفض بإدعاء مطار سفنكس، لما بيعملوا دور للمربية، بيتم إزالته، إزاي الحكومة توافق على المشروع».

وتابع «أبوالعلا» أنه يوافق على التنمية الاقتصادية واستغلال موارد الدولة والاستثمار، متسائلا لماذا لا يلتزم المستثمر بالشروط البنائية للمدينة، خاصة ان هناك ظهيرا صحراويا على بعد 2 كم من الموقع يمل مساحات شاسعة من الأراضي الصحراوية التي يمكن استغلالها، مطالبًا الحكومة بـ«وقف هذا المشروع، وأن يتحرك المستثمر 2 كيلو عن مدينة الشيخ زايد».

وقدمت النائبة رشا إسماعيل بيان عاجل بخصوص أبراج مدينة الشيخ زايد أيضا، وقالت إن «هذا يتنافي مع الخطة الاقتصادية وأخشي أن نعيد إفساد بعض الأحياء للمدن المتميزة في القاهرة والجيزة»، وطالبت رئيس الوزراء بأخذ الأمر في الاعتبار، وإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي.