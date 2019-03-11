شكرا لقرائتكم خبر عن «الآثار»: الانتهاء من ترميم قصر الشناوي بالمنصورة قريبًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال غريب سنبل، رئيس الإدارة المركزية لترميم الآثار، إن وزارة الآثار أوشكت على الانتهاء من أعمال ترميم قصر الشناوي بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، وعودة الحياة له مرة أخرى بعد حوالي عام منذ أن بدأت الوزارة أعمال ترميمه.

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وأوضح «سنبل» أنه تم الانتهاء من أعمال الترميم الدقيق بالطابق الأول للقصر، حيث تم ترميم حجره المدفأة، وحجرة النوم الرئيسية، وثلاث حجرات نوم فرعية، مضيفا أنه تم الانتهاء أيضا من إزالة واستبدال كافة طبقات الملاط المتهالكة بالسقف نتيجة تأثير مياه الأمطار، كما تم ترميم الأرضيات المصنوعة من خشب الباركية والحوائط غير المزخرفة والبانوهات المنتشرة على حوائط القصر، بالإضافة إلى ترميم كافة العناصر الخشبية سواء كانت «أبواب أو شبابيك وإحياء ألوانها».

من جانبه، ذكر أحمد شعيب، مدير عام الترميم بالقصر، أن أعمال الترميم مازالت جارية، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من جميع الأعمال خلال نهاية عام 2019.

ويذكر أن قصر الشناوي هو تحفة معمارية متميزة بناه محمد بك الشناوى بمدينة المنصورة وكان أحد أبرز أعضاء مجلس النواب وعضو في حزب الوفد وأحد أعيان المنصورة. وكان صديقا مقربا للزعيم سعد باشا زغلول وقد بنى هذا القصر عام 1928 على مساحة 4164 بواسطة نخبة متميزة من المهندسين والعمال الإيطاليين. ويتكون القصر من بدروم ودور أرضى وأول يربط بينهما سلم من الخشب المعشق الذي تم استيراده بأكمله من إيطاليا. وقد صمم القصرعلى الطراز الإيطالى بواجهات تنتمي للعمارة الأوروبية شبيهة بملامح عمارة البحرالمتوسط.

حصل القصر على شهادة عام1931 موقعة من موسيلينى توضح قيمة القصر الفنية، وتؤكد أنه من أفضل القصور التي شيدت على الطراز المعمارى الإيطالى خارج إيطاليا بأيدى إيطاليين.

والأحداث التاريخية والسياسية التي حدث في مصر جعلت من القصر محط أنظار الكثير من آثاريى مصر وخبراء السياحة للأحداث التاريخية التي شهدها هذا القصر والشخصيات السياسية والفنية التي زارته.