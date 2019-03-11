شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ دمياط تفتتح كنترول التعليم الصناعي بتكلفة ٢.٥ مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت الدكتورة منال ميخائيل، محافظ دمياط، الإثنين، كنترول التعليم الثانوى الصناعى نظام السنوات الثلاث «لجنة النظام والمراقبة» بمدرسة الإمام محمد عبده الابتدائية ولجنة إدارته بمدرسة الثانوية التجارية المشتركة بتكلفة إجمالية ٢.٥ مليون جنيه. وتفقدت المحافظ المبنيين اللذين تم تخصيصهما للكنترول ولجنة الإدارة بعد رفع كفاءتهما وإتمام أعمال التجهيزات للتعرف على أنظمة العمل المتبعة داخلهما.

وصرحت المحافظ بأن هذه الخطوة تعد دعما لمنظومة التعليم الفنى بالمحافظة، حيث إن الكنترول سيخدم محافظات الشرقية والسويس وبورسعيد وشمال وجنوب سيناء وبما يقرب من ٢٢ ألف طالب، مضيفة أن الكنترول ولجنة إدارته سيعمل به ما بين ٧٠٠، ٨٠٠ موظف بنظام الانتداب من العاملين بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة فضلا عن تردد ما بين ١٥٠٠، ٢٠٠٠ معلم من خارج المحافظة لتصحيح أوراق إجابات الطلاب.

وتقدمت المحافظ بخالص الشكر والتقدير للدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم على موافقته لطلب المحافظة في هذا الشأن والذى يعد دعما نوعيا لمنظومة التعليم بدمياط.