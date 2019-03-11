شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يلتقي رئيس مجلس النواب ويشارك في أعمال لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن سامح شكري، وزير الخارجية، التقى، الاثنينن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، قبيل مشاركته في أعمال لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس.

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وأضاف «حافظ» أن لقاء وزير الخارجية مع رئيس مجلس النواب ومشاركته في أعمال لجنة العلاقات الخارجية، يأتيان في إطار التواصل والتنسيق الدائم والمستمر بين الجانبين في كافة الموضوعات المتعلقة بالسياسة الخارجية وأولويات الوزارة في إطار برنامج عمل الحكومة المصرية.

وأشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن الاجتماعين تناولا جهود وزارة الخارجية تجاه عدد من الموضوعات والقضايا الإقليمية والدولية البارزة، فضلا عن أولويات الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي والجهود المبذولة من قبل وزارة الخارجية وكافة مؤسسات الدولة لدعم العلاقات الثنائية مع الدول الأفريقية الشقيقة بما يرقى لتطلعات شعوب القارة.

وفيما يتعلق برعاية المواطنين المصريين، تناول وزير الخارجية جهود الوزارة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة لرعاية أبناء الجاليات المصرية في الخارج، بإعتبار ذلك أحد أهم أولويات السياسة الخارجية المصرية، مستعرضا خطة الوزارة نحو التوسع في إنشاء مكاتب لخدمة المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية، فضلا عن تطوير المكاتب الحالية من أجل توفير أفضل خدمة ممكنة وزيادة قدرتها على استيعاب أكبر عدد ممكن من المواطنين.

وزير الخارجية يشارك في أعمال لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب

وزير الخارجية يشارك في أعمال لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب

وزير الخارجية يشارك في أعمال لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب