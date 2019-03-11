شكرا لقرائتكم خبر عن «النواب» يرفض رفع الحصانة عن أحد الأعضاء: «لعدم توافر الاشتراطات اللائحية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، حفظ طلب برفع الحصانة عن أحد أعضاء البرلمان، لعدم توافر الاشتراطات اللائحية في الطلب.

وقال «عبدالعال»، خلال الجلسة العامة، الإثنين، إنه أحال طلبا برفع الحصانة عن أحد أعضاء المجلس لرفع دعوي مباشرة، إلى مكتب مجلس النواب، والذي انتهي إلى حفظ الطلب لعدم توافر الاشتراطات اللائحية، مشيرًا إلى أن الطالب سلك في مطلبه مسلكا يتنافي مع نصوص اللائحة الداخلية لمجلس النواب والمبادئ التي استقر المجلس عليها في شأن الإذن بطلب رفع الحصانة، وذلك لتوجه الطالب للمحكمة قبل طلب الإذن من المجلس، مشيراً إلى أنه في هذا الصدد يتم عرض الأمر على المجلس بدون أسماء وإخطار مقدم الطلب بذلك.

من ناحية أخرى، أحال مجلس النواب مشروعي قانونين للجان النوعية، أولهما مشروع قانون مقدم من عدد من النواب بشأن تعديل قانون المنظمات الأهلية، إلى لجنة برلمانية مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي ومكاتب الشؤون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة، بالإضافة إلى مشروع قانون آخر بشأن تنظيم المعاملات الإليكترونية، إلى لجنة برلمانية مشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكاتب الخطة والموازنة، الشؤون الاقتصادية، والشؤون الدستورية والتشريعية.