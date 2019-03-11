شكرا لقرائتكم خبر عن «النواب» يقر قانون تنظيم الجامعات نهائيًا: «سيكون عليه عواقب دستورية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، خلال الجلسة العامة، الإثنين، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، على أن يتم تطبيقه بداية من العام الدراسي 2019-2020، بدلا من العام الدراسى 2018-2019.

وأبدي الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، تخوفه من عقبات دستورية قد تواجه تطبيق هذا القانون خاصة فيما يتعلق بآليات تعين المعيدين الجديدة، والتي تم حصرها بأن يتم تعيين المعيدين عن طريق التكليف من بين خريجي الكلية أو المعهد في الدفعة الأخيرة حتى لا يتزاحم خريجو دفعتين عند التعيين، وهو ما قد يصطدم بالدفعة الأخيرة 2018-2019، حيث سيطبق القانون عليهم بالرغم من اكتسابهم مركز قانوني سابق في الدفعة السابقة، ومن ثم ستكون مسار جدال قانوني.

Advertisements

ورد وزير التعليم العالي، الدكتور خالد عبدالغفار، أن هناك فرق بين القوانين المنظمة للعملية التعليمة والسنوات الدراسية التي يتم على أساسها الدراسة وبين آليات التعين وفق قانون تنظيم الجامعات المتعلق بأساليب التعين وغيره، ومن ثم المركز القانوني للطالب يكون بشأن السنوات الدراسية وليس بقانون تنظيم الجامعات الذي ينظم آليات التعين، مؤكدا على أنه رغبة على الابتعاد عن أي تخوف سيتم إرجاء التطبيق حتي العام الدراسي 2019- 2020 حيت يكون الجميع عل بينه من أمره.

وأتفق معه سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم، مؤكدًا أن تأجيل التطبيق للعام الدراسي المقبل سيزيل أي تخوف من العواقب الدستورية، وانتهى الأمر بالتوافق على إرجاء التطبيق للقانون حتي العام الدراسى 2019-2020 بتصويت النواب وقوفا، فيما أُثبت بحديثه رئيس المجلس بقوله بعد الموافقة النهائية:«لدي تخوف بأن يكون هذا القانون عليه عواقب دستورية...وسيكون هناك عواقب بهذه الصورة».

وجاءت فلسفة القانون بأنه نظراً لأن قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 قد مضى على العمل به أكثر من 45 عاماً وأثبتت الضرورة العملية الملحة وجوب تعديل بعض أحكامه، وذلك لحين إعداد قانون جديد شامل يتواكب مع متطلبات العصر الحديث، خاصة بعد صدور قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار رقم«23 لسنة 2018 والقانون رقــــم 162 لسنة 2018 بشأن إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الأجنبية وقانون إنشاء صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ الذي سيسهم بشكل كبير في رعاية المبتكرين والنوابغ.

كما جاء التعديل للسماح لأعضاء هيئة التدريس بالندب كل الوقت من جامعة إلى أخرى من الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وبما يتفق وأحكام الدستور وأحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة في هذا الشأن، بالإضافة إلى تعيين المعيدين عن طريق التكليف من بين خريجي الكلية أو المعهد في الدفعة الأخيرة حتى لا يتزاحم خريجو دفعتين عند التعيين، وتعديل المادة 189 للسماح للجامعات الحكومية بأن تنشئ منفردة الجامعات الأهلية أو تسهم في إنشائها والتصرف في أموالها اتساقاً مع ما تم وضعه في القانون رقم (162) لسنة 2018 الخاص بأفرع الجامعات الأجنبية، كما أجازت ندب أعضاء هيئة التدريس بعد موافقتهم مع عدم الإخلال بحسن سير العمل للجامعات الخاضعة لأحكام القانون 49 لسنة 1972 أو إحدى الجامعات التي تعد مرفقاً تعليمياً عاماً وذلك بقرار من وزير التعليم العالي وموافقة مجلسي الجامعتين المعنيتين، كما أجازت ندبهم للقيام بإحدى الوظائف العامة بقرار من السلطة المختصة بعد موافقة مجلسي الجامعة وأخذ رأى مجلس الكلية المختصة ولا يعتبر هذا الندب كل الوقت في الحالتين إعارة.