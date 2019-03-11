شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يستقبل رئيس مجلس إدارة هيئة التجارة الخارجية اليابانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، «إن الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل اليوم رئيس مجلس إدارة هيئة التجارة الخارجية اليابانية «جيترو»، وذلك على رأس وفد رفيع المستوى من المستثمرين اليابانيين أعضاء مجلس الأعمال المصري- الياباني المشترك، بمشاركة السفير الياباني بالقاهرة».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السيسي يستقبل رئيس مجلس إدارة هيئة التجارة الخارجية اليابانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.