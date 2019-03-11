شكرا لقرائتكم خبر عن القائم بأعمال السفارة الأمريكية يزور المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام توماس جولدبرجر، القائم بأعمال السفارة الأمريكية، بزيارة إلى مدينة المنيا، الأحد المقبل، حيث شارك مع مفوضية فولبرايت ثنائية القومية في مصر في الاحتفال بمرور سبعين عامًا على تأسيس مفوضية فولبرايت في مصر.

والتقى القائم بالأعمال «جولدبرجر» وأعضاء فريق السفارة مع رئيس جامعة المنيا الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن، وكبار معاونيه، وحضر حفل استقبال بمشاركة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في متحف جامعة المنيا للفنون الجميلة. وشهد الحفل استعراض الأنشطة الفنية والإنسانية الحيوية لفولبرايت في مصر.

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كما التقى القائم بالأعمال بمحافظ المنيا، اللواء قاسم حسين في مكتبه، حيث ناقشا التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المحافظة التي يبلغ عدد سكانها 6 ملايين نسمة.

وعرض القائم بالأعمال المبادرات والأنشطة العديدة للسفارة في محافظة المنيا، بما في ذلك المساعدات المقدمة من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في قطاعات الزراعة والمياه والأعمال والسياحة والصحة، بالإضافة إلى برنامج نشط لتعليم اللغة الإنجليزية لطلاب المدارس الثانوية، وغيرها من برامج التبادل والتعاون بين شعبي البلدين.

كما شارك القائم بالأعمال مع المحافظ في زيارة إلى فرع مكتبة مصر العامة في المنيا، والتقى بخريجي برنامج «ACCESS» لدراسة اللغة الإنجليزية الذي يوفر الفرصة لآلاف من طلاب المدارس الثانوية في جميع أنحاء مصر لدراسة اللغة الإنجليزية على مدار عامين كاملين.