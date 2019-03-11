شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يبحث مع سفيرة البرتغال إنشاء فرع لجامعة نوفا في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتورخالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الاثنين، مادالينا فيشر، سفيرة البرتغال بالقاهرة، وجاوا ساجاوا، مدير جامعة نوفا البرتغالية، وذلك بمقر الوزارة.

تناول اللقاء بحث دعم علاقات التعاون العلمى بين البلدين، وبحث إمكانية إنشاء فرع لجامعة نوفا في مصر. وأشار الوزير إلى أهمية التعاون مع البرتغال في هذا المجال، مستعرضا أهم التجارب الناجحة التي نفذتها مصر في هذا الإطار، لافتا إلى أن قانون إنشاء أفرع الجامعات الأجنبية في مصر يتيح أكثر من نظام للشراكة والتعاون مع الدول الأجنبية بما يناسب الطرفين.

وأكد «عبدالغفار» على ترحيب مصر بالتعاون الدائم مع البرتغال في كافة المجالات خاصة مع عمق العلاقات التي تربط بين البلدين، والقواسم المشتركة بينهما كجزء من دول حوض البحر المتوسط.

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وأشار إلى حرص مصر على تدعيم علاقاتها بالجامعات المتميزة حول العالم، مشيدا بجامعة نوفا التي تأتى ضمن قائمة أفضل عشر «جامعات صغيرة الحجم» في أوربا، مشيرا إلى أن سياسة مصر في إنشاء أفرع للجامعات الأجنبية تعتمد على فتح تخصصات جديدة ومتميزة، وإعطاء الأولوية للتخصصات ذات العلاقة باحتياجات خطة التنمية المستدامة في مصر، وتلبية احتياجات سوق العمل المحلية والدولية.

وبحث الطرفان البدء بفتح برامج دراسية في التخصصات الطبية التي تشتهر بها جامعة نوفا، خاصة برامج إدارة المستشفيات، وسلامة المرضى، والتغذية، والعلوم الطبية المساعدة، والصحة العامة.

ولفت «عبدالغفار» إلى وجود احتياج حقيقى داخل مصر لهذا التخصص خاصة مع تنامى القطاع الصحى، والحاجة المتزايدة لتطوير العمل بالمستشفيات المصرية. ومن جانبه، أوضح ساجاوا أن الجامعة لديها برامج متميزة في العديد من المجالات منها الطب، والهندسة، والاقتصاد، وإدارة المعلومات، وتكنولوجيا المعلومات، والحقوق، والعلوم الاجتماعية. كما قدم الوزير الدعوة للوفد للمشاركة في المنتدى العالمى للتعليم العالى والذى تنظمه الوزارة خلال الفترة من 4 إلى 6 أبريل القادم.

بدورها، رحبت مادالينا بالدعوة، كما أثنت على التطور الذي يشهده قطاع التعليم العالى في مصر خلال السنوات الأخيرة، مشيرة إلى حرص بلادها على تفعيل التعاون بين الجامعات المصرية والبرتغالية، وتبادل الخبرات بين الجانبين عبر إجراء بحوث علمية مشتركة في المجالات ذات الأولوية والاهتمام المشترك، وكذلك التعاون بين الباحثين المصريين والبرتغاليين في المشروعات البحثية، وتبادل الزيارات بين الجانبين.

شهد اللقاء من الجانب البرتغالى جاوا دو ماتوس، وجوسيه فريجا نائبي مدير جامعة نوفا، ومن الجانب المصرى د. كاميليا صبحى القائم بعمل رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، ود.محمد الشناوى مستشار الوزير للعلاقات والاتفاقيات الدولية.