شكرا لقرائتكم خبر عن «الخشت» يفتتح وحدة حديثي الولادة بمستشفى أبوالريش للأطفال بـ5 ملايين جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، الاثنين، وحدة حديثي الولادة بمستشفى أبوالريش «المنيرة» للأطفال، والتي شملت 12 حاضنة جديدة مجهزة بأحدث التجهيزات الطبية الخاصة بها، بالإضافة إلى 1 سيرفو مزود بأجهرة التنفس الصناعي ومضادات التحاليل وأجهزة العلاج الضوئي، وغرفة رعاية مركزة على أعلى مستوى، وبلغت تكلفة الوحدة 5 ملايين جنيه بتبرع من حرم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، وشهد الافتتاح خالد بن سلمان ممثلاً عن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وعقد «الخشت» اجتماعًا ضم كلاً من الدكتورة هالة صلاح الدين عميد كلية طب قصر العيني، والدكتور أحمد عبدالعزيز مدير عام مستشفيات جامعة القاهرة، والدكتورة مني الغمراوي مدير مستشفى أبوالريش «المنيرة»، والدكتورة رشا جمال مدير مستشفى أبوالريش «الياباني»، وأساتذة طب الأطفال، واستعرض الاجتماع، مشروعات التطوير الجارية بمستشفى أبوالريش «المنيرة» وأبوالريش «الياباني».

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وشدد «الخشت»، خلال الاجتماع، على ضرورة استمرار التدريب للتمريض، وكذلك عقد الدورات التدريبية المستمرة للأطباء، بما لا يؤثر على استمرارية العمل داخل المستشفيات، مؤكداً على ضرورة تحسين الخدمات المقدمة بمستشفى الأطفال أبوالريش الياباني والمنيرة، وتحسين الرعايات وخدمات الطوارئ، مضيفاً أنه تم إجراء تطوير للوحدات الموجودة، وتم التأكيد على سرعة تقديم الخدمات الطبية للأطفال وعدم السماح بأي تقصير في العمل.

رئيس جامعة القاهرة يفتتح وحدة حديثي الولادة بمستشفي أبو الريش

رئيس جامعة القاهرة يفتتح وحدة حديثي الولادة بمستشفي أبو الريش

وأوضح أن الجامعة تولي اهتماماً بنظافة وتعقيم المستشفيات الجامعية، وتطوير العيادات الخارجية والاستقبال، وحل مشكلة تواجد الأساتذة بالعيادات الخارجية، إلى جانب التأكيد على ضرورة توفير معاملة انسانية لائقة بالمرضى، وتقديم خدمات عالية المستوى.

وأشار رئيس جامعة القاهرة إلى أن القطاع الطبي يعد أهم وأكبر القطاعات التابعة لجامعة القاهرة، وأبرز جوانب هذا القطاع هو مستشفيات أبوالريش للأطفال، مضيفا أن الهدف الأساسي لمشروعات تطوير مستشفيات الجامعة، هو تحسين العمل والارتقاء بمستوى التشغيل والخدمات المقدمة للمرضى، مُشيرًا إلى أن الخدمات العلاجية للمرضى وتحسينها هو الدافع لأعمال التطوير التي تتم بالمستشفيات.