شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس الأربعاء غير مستقر بسبب منخفض ربيعي على الصحراء الغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن هناك حالة من عدم الاستقرار في الطقس ستشهدها البلاد الأربعاء.

وأضاف «عبدالعال»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» أن ذلك يرجع إلى منخفض ربيعي على الصحراء الغربية سيؤثر علينا ويتحرك بسرعة.

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وأوضح رئيس الأرصاد أن الرياح تنشط مثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء تصل لحد العاصفة أحياناً ما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق واضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.

كما سيصاحب ذلك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على شمال البلاد حتي شمال الصعيد ليسود طقس معتدل شمالاً حتي شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهاراً شديد البرودة ليلاً، وتابع ستتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الامطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة.

وتتراوح درجات الحرارة الصغري والعظمى على السواحل الشمالية الغربية من 12 – 18، والسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء من 13 – 20، والوجه البحري والقاهرة من 15 – 20، جنوب سيناء والغردقة من 15 – 28، شمال الصعيد من 10 – 20، جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين من 13 – 32 درجة مئوية.