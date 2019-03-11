شكرا لقرائتكم خبر عن الخشت لأطباء وممرضات أبو الريش: هنيئا لكم خدمة الناس فهى رسالة إلهية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمنى الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، وجود مستشفى أبو الريش بكل محافظات مصر حتى تقدر هذه النوعية من المستشفيات على خدمة المواطنين المصريين على مستوى الجمهورية.

وأضاف الخشت، بكلمته خلال افتتاح وحدة الأطفال من حديثى الولادة بمستشفى أبو الريش المنيرة اليوم الاثنين، أن جامعة القاهرة لها دور وطنى وقومى فى قبول الطلاب، قائلا: "هناك تصنيفات تدرج جامعة القاهرة فى درجة أقل من درجتها بسبب كثرة عدد الطلاب، وجامعة بكين بها 35 ألف طالب، واحنا لو عندنا 35 ألف طالب ممكن ندير الجامعة بالتليفون، ولكن قدرنا القيام بالدور الوطنى تجاه أولاد مصر ولن تترك جامعة القاهرة دورها القومى والوطنى من أجل أى تصنيف".

وأوضح الخشت أن الطب مهنة سامية ومهنة تقدم رسالة، قائلا لأطباء وممرضات أبو الريش: "نركز على الجانب الإنسانى والشخص الذى يحب عمله يكن أسعد الناس، هنيئا لكم خدمة الناس فهى رسالة إلاهية وأى إنسان هو صنعة الله سبحانه وتعالى ولا ننظر لأخلاق المريض أو مستواه المادى فالمستشفى مكان معزول من أى توجهات أو آراء ولابد أن نتعامل بالمبدأ الأزلى فى الكتب المقدسة وكتب الأخلاق وهو أن تعامل الناس بما تحب أن تعامل".