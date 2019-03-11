شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والدة عادل العدوى وزير الصحة الأسبق والعزاء الخميس بـ" عمر مكرم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفيت اليوم والدة الدكتور عادل العدوى وزير الصحة الأسبق ، بعد وعكة صحية مفاجئة. ومن المقرر أن يقام العزاء للفقيدة الراحلة الخميس المقبل بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير . Advertisements واليوم السابع وأسرة التحرير ينعون ببالغ الحزن والأسى الفقيدة الراحلة ، داعين الله أن يتغمدها بواسع برحمته ويلهم أسرتها الصبر والسلوان. كلمات :

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