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ضبط 34 مخالفة خلال حملات على سيارات السرفيس بكوبرى ناهيا فى الجيزة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت محافظة الجيزة من خلال جهاز السرفيس والنقل الجماعى وحى بولاق الدكرور حملة لضبط السيارات المخالفة بمنطقة كوبرى ناهيا.

 

وقال محمود حسين رئيس جهاز السرفيس بالمحافظة إن توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة بشن حملات مفاجئة على السيارات للتأكد من التزامهم بالتعريفات المقررة وعدم استغلال المواطنين بزيادة التعريفة بالإضافة إلى التأكد من تراخيص وخطوط السير لسيارات السرفيس.

 

وأشار إلى أن الحملة التى تم تنظيمها بمنطقة ناهيا أسفرت عن ضبط 34 سيارة ميكروباص مخالفة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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