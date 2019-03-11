القبض على "الجزار" أشهر نصاب في طهطا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - فتحي سليمان:

ألقت مباحث قسم شرطة طهطا، القبض على "أحمد . ر" وشهرته "الجزار"، بتهم تتعلق بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ تخطت 40 مليون جنيه، وإيهامهم بتوظيفهم في القطاع العام، ومؤسسات بالدولة.

تعددت البلاغات خلال الفترة السابقة أمام المقدم محمد عبدالصبور رئيس مباحث قسم شرطة طهطا، بسوهاج، ضد "أحمد ر"، وشهرته الجزار، حيث تقدم أكثر من 50 شخصًا، من منطقة طهطا وبعض القرى التابعة لها، لتحرير محاضر ضد الشخص المذكور تتهمه بالنصب عليهم، في مبالغ مالية كبيرة تخطت الـ 40 مليون جنيه.

وأفادت تحريات المباحث صحة البلاغات المقدمة ضد المتهم، وأصدرت النيابة العامة قرارًا بضبطه وإحضاره، وأمر اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير مباحث سوهاج، بتشكيل فريق بحث مكبر لجمع معلومات عن المتهم، لسرعة ضبطه، وتحديد الأماكن التي يحتمل اختبائه بها، ونفذت مأمورية أمنية قادها المقدم محمد عبدالصبور رئيس مباحث قسم الشرطة، ومعاونيه أسفرت عن ضبط المتهم.

ودفعت قطاع شمال سوهاج بمأموريات إضافية لتأمين عرض المتهم على النيابة نظرًا لتجمهر عشرات الأهالي ممن نصب عليهم المتهم، بعد معرفتهم بعملية ضبطه، ومن المقرر أن يتم عرضه اليوم على النيابة العامة لإخضاعه للتحقيق في البلاغات المقدمة ضده كافة.