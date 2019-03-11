تأجيل إعادة محاكمة متهمين بـ"أحداث عنف الجيزة" لـ 7 إبريل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الاثنين، تأجيل إعادة محاكمة متهمين، لقيامهما بقطع الطريق بمحيط جامعة القاهرة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث عنف الجيزة"، لجلسة 7 إبريل، لاستكمال المرافعة.

تعقد الجلسة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، وعضوية المستشارين خالد عوض، وأيمن البابلي، بسكرتارية عمر عاشور.

كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين عدة تهم منها الانضمام لجماعة، أسّست على خلاف أحكام القانون والدستور، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة والتجمهر، وتعطيل المواصلات العامة.