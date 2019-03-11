تاجر بأحلام الشباب فسقط بمنزله.. نهاية عاطل هارب من 51 قضية بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لم تستمر رحلة هروب عاطل من ملاحقات الشرطة كونه على قائمة المتهمين المطلوبين على ذمة 51 قضية متنوعة، نشاطه الإجرامي بالنصب على راغبي العمل بالخارج مقابل حصوله على مبالغ مالية، وأقعت به مباحث الأموال العامة داخل منزله بالبدرشين.

وردت معلومات للعميد ضياء فاروق، مدير مباحث التموين بالجيزة، أكدتها التحريات مفادها أن "إبراهيم. ف. م"، 45 سنة، عاطل سبق اتهامه في 13 قضية، والمحكوم عليه الهارب في 51 قضية متنوعة، يمارس أعمال النصب والاحتيال على راغبي السفر للعمل بالخارج، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية نظير تسفيرهم للعمل بدولة الكويت.

وتبين أن المتهم يتخذ منزله بمركز البردشين وكرًا لمزاولة نشاطه الآثم في إلحاق العمالة المصرية للعمل بالخارج بدون ترخيص، وأنه دأب في الآونة الأخيرة على اصطياد ضحاياه من راغبي السفر للعمل بالخارج من محافظات الوجه البحري والقبلي.

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عقب تقنين الإجراءات والعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة، أمر بضبط المتهم على وجه السرعة، فأمكن ضبطه بمسكنه بمشاركة العقيد على عبد الكريم مفتش مباحث فرقة العياط والبدرشين.

وبتفتيشه عُثر على 20 جواز سفر، 35 عقد عمل مزور منسوب لشركة سليم للمقاولات والبناء بدولة الكويت، 100 سيرة ذاتية ومؤهلات علمية وشهادات خبرة وصحف حالة جنائية خاصة بضحاياه و25 تأشيرة مزورة ومبلغ 17 ألفا و600 جنيه.

تم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.