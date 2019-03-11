الجيزة تشن حملات على سيارات السرفيس بكوبري ناهيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:

شنت محافظة الجيزة، من خلال جهاز السرفيس والنقل الجماعي وحي بولاق الدكرور، اليوم الاثنين، حملة لضبط السيارات المخالفة بمنطقة كوبري ناهيا.

وقال محمود حسين، رئيس جهاز السرفيس بالمحافظة -وفق بيان اليوم- إن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وّجه بشن حملات مفاجئة على السيارات؛ للتأكد من التزامهم بالتعريفات المقررة، وعدم استغلال المواطنين عن طريق زيادة التعريفة، إضافة إلى التأكد من تراخيص وخطوط السير لسيارات السرفيس.

وأوضح رئيس جهاز السرفيس بالمحافظة، أن الحملة جرى تنظيمها بمنطقة ناهيا، وأسفرت عن ضبط 34 سيارة ميكروباص مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.