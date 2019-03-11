رئيس المجلس الوطني بجنوب السودان يصل إلى القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:
وصل إلى القاهرة، اليوم الاثنين، رئيس المجلس الوطني بجنوب السودان توت جاتلوك هنيمي بيل، على رأس وفد رفيع في زيارة لمصر تستغرق عدة أيام.
ويضم الوفد الذي وصل على الطائرة المصرية القادمة من جوبا، 15 عضوا.
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