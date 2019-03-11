الحكومة تنفي تشويه الآثار باستخدام شنيور في ترميم معبد دندرة بالأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد حول نشر صور لأحد العمال وهو يستخدم شنيورًا في إصلاح تمثال "إله المرح" عند قدماء المصريين، أثناء عمليات تطوير معبد دندرة بالأقصر.
وأوضح المركز - في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الاثنين - أنه تواصل مع وزارة الآثار، والتي نفت صحة أن يكون استخدام الشنيور في ترميم معبد دندرة بالأقصر تسبب في تشويه التماثيل والقطع الأثرية بالمعبد، مشددةً على أن استخدام الشنيور أحيانًا في ترميم الآثار يعد طريقة علمية مُعترف بها دوليًا وتستخدمها البعثات المصرية والأجنبية على السواء وليس هناك أي إهمال أو تشويه للآثار المصرية.
وشددت وزارة الآثار على أن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف تشويه سمعة ترميم الآثار المصرية، موضحة أن استخدام الشنيور في إصلاح تمثال "إله المرح" جاء من أجل عمل ثقوب لتثبيت الأجزاء المنفصلة في التمثال، خاصةً أن هذا التمثال مصنوع من صخر الجرانيت، وذلك حتى يتم وضع بارات من خامة تسمي الفيبر جلاس بين الأجزاء المراد ربطها ببعض.
وأشارت إلى أن متحف دندرة الأثري، قد شهد مُؤخرًا طفرة جعلته من أجمل معابد مصر، بعد أن تم تجميع القطع الملقاة على الأرض والمعرضة للتلف والتآكل لبناء مصاطب وإتاحتها للجمهور في متحف مفتوح.. مؤكدة حرصها التام على الحفاظ على جميع الآثار المصرية والتراث الحضاري الذي يمتد عبر آلاف السنين، وذلك بكافة ربوع الوطن؛ نظرًا لأهميتها وقيمتها التاريخية الهامة.
وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام بضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وفي حالة وجود أي استفسار يرجى التواصل على البريد الإلكتروني للوزارة ([email protected]).
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