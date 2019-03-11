تفاصيل اجتماع رئيس جامعة القاهرة بمديري مستشفى "أبوالريش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

عقد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، الاثنين، اجتماعًا ضم الدكتورة هالة صلاح الدين عميد كلية طب قصر العيني، والدكتور أحمد عبدالعزيز، مدير عام مستشفيات جامعة القاهرة، والدكتورة منى الغمراوي، مدير مستشفى أبو الريش "المنيرة"، والدكتورة رشا جمال مدير مستشفى أبوالريش "الياباني"، وأساتذة طب الأطفال؛ لبحث مشروعات التطوير الجارية بمستشفى أبوالريش "المنيرة" وأبوالريش "الياباني".

وتحدث الخشت، خلال الاجتماع، عن ضرورة استمرار التدريب للتمريض، وعقد الدورات التدريبية المستمرة للأطباء، بما لا يؤثر على استمرارية العمل داخل المستشفيات، مؤكدًا ضرورة تحسين الخدمات المقدمة بمستشفى الأطفال أبوالريش الياباني والمنيرة، وتحسين الرعايات وخدمات الطوارئ.

وأضاف، أن تطوير الوحدات الموجودة، لسرعة تقديم الخدمات الطبية للأطفال وعدم السماح بأي تقصير في العمل.

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وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تولي اهتمامًا بنظافة وتعقيم المستشفيات الجامعية، وتطوير العيادات الخارجية والاستقبال، وحل مشكلة تواجد الأساتذة بالعيادات الخارجية، بجانب تأكيد ضرورة توفير معاملة إنسانية لائقة بالمرضى، وتقديم خدمات عالية المستوى.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن القطاع الطبي يعد أهم وأكبر القطاعات التابعة لجامعة القاهرة، وأبرز جوانب هذا القطاع هو مستشفيات أبو الريش للأطفال.

وقال الخشت، إن الهدف الأساسي لمشروعات تطوير مستشفيات الجامعة، تحسين العمل والارتقاء بمستوى التشغيل والخدمات المقدمة للمرضى، مُشيرًا إلى أن الخدمات العلاجية للمرضى وتحسينها، الدافع لأعمال التطوير.

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