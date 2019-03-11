عبدالعال عن المطالبة بزيادة رواتب الأطباء: "الجميع يعاني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

رفع الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، المسئولية عن وزيرة الصحة في شأن ضعف وتدني مرتبات الأطباء في مصر.

وقال في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم: "الوزيرة غير مسئولة عن رواتب الأطباء، لأن هذا الأمر مرتبط بالإمكانيات".

وأوضح رئيس البرلمان، أن الجميع يعاني وفي حاجة لزيادة مرتباتهم سواء كانوا أطباء أو معلمين وغيرهم من العاملين في الدولة.

وتابع عبدالعال: "الأطباء المصريون من أمهر الأطباء على مستوى العالم، لما لديهم من قدرات عقلية كبيرة".