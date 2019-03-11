محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:
رفع الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، المسئولية عن وزيرة الصحة في شأن ضعف وتدني مرتبات الأطباء في مصر.
وقال في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم: "الوزيرة غير مسئولة عن رواتب الأطباء، لأن هذا الأمر مرتبط بالإمكانيات".
وأوضح رئيس البرلمان، أن الجميع يعاني وفي حاجة لزيادة مرتباتهم سواء كانوا أطباء أو معلمين وغيرهم من العاملين في الدولة.
وتابع عبدالعال: "الأطباء المصريون من أمهر الأطباء على مستوى العالم، لما لديهم من قدرات عقلية كبيرة".
كانت هذه تفاصيل خبر عبدالعال عن المطالبة بزيادة رواتب الأطباء: "الجميع يعاني" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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