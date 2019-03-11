المتحف المصري بالتحرير يعرض قطعتين آثريتين جديدتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

بدأ المتحف المصري بالتحرير في عرض قطعتين أثريتين جديدتين،عبارة عن موقد بمنظم حراري مصنوع من البرونز، وإناء للشرب مصنوع من الفضة المغطاة بالذهب، وذلك لمدة أسبوع ، ضمن خطة المتحف لتسليط الضوء على قطع أثرية من المتحف.

وقالت صباح عبد الرازق مدير عام المتحف - في تصريح اليوم الاثنين- إن الموقد يرجع لعصر رمسيس الثاني من الأسرة الـ 19، وتم العثور عليه داخل حجرة الدفن الخاصة بالملك بسوسنس الأول، بمنطقة آثار صان الحجر وعليه نص هيروغليفي يحتوي على أسماء رمسيس الثاني وأنه تم تكريسه للمعبود رع حور آختي، ويعتقد أنه تم استخدامه في صناعة المركبات الكيميائية الطبية بالمعبد.

وعن إناء الشرب، أوضحت أنه تم تصميمه على شكل حيوان خرافي مجنح وتم العثور عليه في طوخ الكراموس بمحافظة الشرقية عام 1905، بداخل معبد طوخ الكراموس، ويرجح أنه يرجع للعصر البطلمي، وتم العثور عليه مع عدد كبير من الأواني والحلي المصنوعة من الفضة والذهب.​