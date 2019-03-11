"البيئة": ربط ٦٤ منشأة صناعية إلكترونيا بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة البيئة انتهاء أعمال الربط الإلكتروني لمنظومة الرصد الذاتي المستمر للانبعاثات، ليصل عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية إلى ٦٤ منشأة تمثل ٢٦٠ مدخنة.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الاثنين، أن هناك إجراءات متابعة ومراقبة إلكترونية مستمرة من جانب الوزارة وفروعها الإقليمية للشركات المرتبطة بالشبكة القومية لرصد أي انبعاثات باستخدام شبكة من الحاسبات الآلية على مدار اليوم، للتأكد من توافقها مع الحدود المسموح بها في قانون البيئة.

وأضافت أنه تم الانتهاء من أعمال الربط الإلكتروني لمنظومة الرصد الذاتي المستمر للانبعاثات الصادرة من خمس مداخن بشركة النهضة للأسمنت بمحافظة قنا، التي تعد الشركة الثانية بقنا التي يتم ربطها بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية، حيث تم منذ فترة ربط 5 مداخن بشركة مصر قنا للأسمنت بالشبكة في نفس المحافظة.

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد بضرورة إحكام السيطرة على الانبعاثات الصادرة من مداخن المنشآت والكيانات الصناعية الكبرى.​