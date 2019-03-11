في 4 دقائق ونصف.. التعليم تنفذ "إخلاء الكوارث" بإحدى مدارس الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

نفذت مدرسة محمود عمر، الثانوية بنات التابعة لإدارة الهرم التعليمية، بمحافظة الجيزة، خطة إخلاء المدرسة في حالة الأزمات والكوارث، بتوجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بضرورة تنفيذ الخطة العامة للتطوير في أداء المدارس.

وبحسب بيان صحفي، اليوم الاثنين، حضر تجربة الإخلاء: خالد حجازي، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، اللواء علي هريدي، رئيس قطاع الأزمات بمجلس الوزراء، أحمد خضر، مدير إدارة الأمن بالوزارة، مدير إدارة الهرم التعليمية، مدير المدرسة، وجميع العاملين بالمدرسة.

جاء ذلك حرصا من الوزارة على أمن وسلامة الطلاب في حالة الأزمات والكوارث، وبالتعاون مع مركز دعم واتخاذ القرار بمجلس رئاسة الوزراء؛ لتنفيذ خطط الإخلاء بالمدارس، بالتعاون مع مديريات الأمن والحماية المدنية وهيئة الإسعاف على مستوى الجمهورية؛ لتأهيل الطلاب والمعلمين وجميع القائمين على العملية التعليمية لكيفية التصرف السريع والمنظم في حالة الأزمات والكوارث؛ حافظا على سلامة الطلاب، وتدريبهم على الاعتماد على النفس فى حالة الأزمات، وترسيخ روح الانتماء للوطن في نفوسهم، وتثقيفهم وإرشادهم بأهمية دور الحماية المدنية والشرطة في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وحمايتهم.

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وقال اللواء علي هريدي، في حديثه للطالبات، إن الهدف الأساسي من التدريب على خطط الإخلاء، تعريف الطالبات والمعلمين بكيفية التصرف السريع والآمن أثناء حدوث الكارثة؛ لتحقيق عوامل الأمن والسلامة لجميع العاملين بالمنشأة التعليمية متمنيا للجميع السلامة.

ومن جهته، قال أحمد خضر، مدير عام الإدارة العامة لأمن الأفراد والمنشآت بالوزارة، إنه جرى اليوم تنفيذ خطة إخلاء بمدرسة محمود عمر الثانوية بنات، تحت إشراف الإدارة العامة للأمن الأفراد والمنشآت بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وبدأت خطة الإخلاء المعدة في المدرسة، بسماع صفارة الإنذار، وبدأت الطالبات في النزول من فصولهن إلى جميع المخارج الآمنة الموضوعة حسب خطة الإخلاء، والتي تقودهن إلى المكان الآمن بعيدا عن مكان الكارثة أو الأزمة، بمصاحبة معلميهم ومشرفيهم، وبتواجد عربات الإطفاء والإسعاف داخل المدرسة، وظهر مدى تعاون الطالبات مع معلميهم في الإخلاء حسب الخطة الموضوعة، وأيضا مدى فهمهن وتدريبهن على كيفية التصرف السريع والآمن، ومساعدة بعضهن البعض دون حدوث أي إصابات.

واستغرقت خطة الإخلاء بداية من سماع صفارة الإنذار وحتى تجمع الطالبات في المنطقة الآمنة 4.5 دقيقة، وتحدث خضر مع الطالبات وقدم بعض الإرشادات والنصائح بعد تمام عملية الإخلاء والاطمئنان على سلامة الطالبات جميعا، وتجمعهن في المنطقة الآمنة عن عمل الحماية المدنية وكيف تتدخل عربات الإطفاء والإسعاف لإنقاذ المصابين أو المحتجزين في الأدوار العليا لحمايتهن.