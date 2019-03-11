مصر | حملات على سيارات السرفيس بكوبري ناهيا بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حملات على سيارات السرفيس بكوبري ناهيا بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت محافظة الجيزة من خلال جهاز السرفيس والنقل الجماعي وحى بولاق الدكرور، حملة لضبط السيارات المخالفة بمنطقة كوبرى ناهيا.

وقال محمود حسين رئيس جهاز السرفيس بالمحافظة، إن توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بشن حملات مفاجئة على السيارات للتأكد من التزامهم بالتعريفات المقررة وعدم استغلال المواطنين بزيادة التعريفة، بالإضافة إلى التأكد من تراخيص وخطوط السير لسيارات السرفيس.

وأشار أن الحملة التي تم تنظيمها بمنطقة ناهيا أسفرت عن ضبط 34 سيارة ميكروباص مخالفة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وزيرة الصحة ونائب محافظ الجيزة يتفقدان مبادرة فيروس "سي" بالعجوزة

تفقدت الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة والسكان والدكتورة لمياء عبد القادر نائب محافظ الجيزة والدكتورة هناء سرور مدير مديرية الصحة بالجيزة، فعاليات مبادرة 100 مليون صحة للكشف على فيروس سي والأمراض غير السارية وذلك بمركز الرعاية الصحية الأولية بميت عقبة بحي العجوزة بمحافظة الجيزة.

أعلنت وزيرة الصحة والسكان عن الانتهاء من مسح 5 ملايين و80 ألف مواطن بالمحافظات الـ7 بالمرحلة الثالثة من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس «سي» والكشف عن الأمراض غير السارية.

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واكدت على النجاح الكبير للمبادرة والتى تتيح الكشف والفحص الطبى والعلاج لكل المواطنين مؤكده على حرص الدولة على الاهتمام بصحة ورعاية مواطنيها.

وقالت نائب محافظ الجيزة ان فعاليات المبادرة بالمحافظة تشهد اقبالًا كبيرا من قبل المواطنين مشيره ان هناك تعاون كبير بين المحافظة وعدد من الجمعيات الاهلية لرعاية فعاليات المبادرة فى أطار التعاون المجتمعى.

لافتا ان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة يولى اهتمامًا كبيرًا بالمبادرة ويحرص على تفقد المراكز والوحدات والمكاتب الصحية للاندماج مع المواطنين.

وأشارت انه تم توقيع المسح الطبى على 1،1 مليون مواطن بالمحافظة حتى الان ومن المتوقع ان يتم الوصول الى المستهدف الكامل بالمحافظة فى ظل استمرار المبادرة حتى نهاية شهر ابريل المقبل

واكدت على تخصيص غرف لاستقبال الشكاوى من المواطنين تخص المبادرة وغرف لاستقبال كبار السن والسيدات للتسهيل عليهم فى أجراء المسح الطبى داخل كل مركز ومكتب صحى يستقبل المواطنين بالمبادرة.

ويذكر ان المبادرة تستهدف اجراء المسح الطبي لحوالي 5.3 مليون مواطن بالمحافظة وتهدف الي الكشف المبكر عن وذلك من خلال 1730 فريق طبي بالاضافة الى 53 عيادة متنقلة بمختلف انحاء المحافظة للتيسير على المواطنين وحوالى 480 فريق مشرف على فعاليات المبادرة للتأكد من انتظامها من مديرية الشئون الصحية