مصر | حكم نهائي بسجن 9 ضباط 7 سنوات لقتلهم عائلة عن طريق الخطأ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حكم نهائي بسجن 9 ضباط 7 سنوات لقتلهم عائلة عن طريق الخطأ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من 9 ضباط شرطة على حكم السجن المشدد 7 سنوات في القضية 7647 لسنة 2015 جنايات مركز سمنود، والمقيدة برقم 318 لسنة 2015 كلى شرق طنطا بتهمة قتل 4 أفراد من أسرة واحدة بالمحلة عن طريق الخطأ وتأييد الحكم.

كانت محكمة جنايات المحلة الدائرة الرابعة برئاسة المستشار السعودي الشربيني، رئيس المحكمة أصدرت حكما بالسجن المشدد 7 سنوات على 9 ضباط شرطة في القضية 7647 لسنة 2015 جنايات مركز سمنود، والمقيدة برقم 318 لسنة 2015 كلى شرق طنطا بتهمة قتل 4 أفراد من أسرة واحدة بالمحلة عن طريق الخطأ.

وصدر الحكم بالحبس 7 سنوات على المتهمين، وهم كل من: «م. ف»، و«أ. م»، و«ع. م»، و«م. ز»، و«و. م»، و«م. م»، و«أ. م»، و«م. ع»، و«ر. م»، في القضية 7647 لسنة 2015 جنايات مركز سمنود، المقيدة برقم 318 لسنة 2015 كلى شرق طنطا، بتهمة قتل 4 أفراد من عائلة واحدة بالمحلة.

وتعود أحداث الواقعة، حينما أعدت قوات الشرطة كمينًا أمنيًا لضبط تشكيل عصابي يتزعمه مسجل خطر يدعى «الشنيرة» عام 2015، وتم تحديد أماكن المتهمين وأثناء ضبطهم قام المتهمون بإطلاق الأعيرة النارية صوب القوات، ما دفع القوات لإطلاق الأعيرة النارية عليهم، وأثناء تبادل إطلاق النيران، تصادف مرور 4 أشخاص بسيارتهم حدثت إصابتهم، ولقوا مصرعهم في الحال.