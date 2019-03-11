مصر | "فيديو لقيادي بحماس يعترف بهروبه من السجن بمساعدة كتائب القسام" ضمن أحراز اقتحام الحدود

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "فيديو لقيادي بحماس يعترف بهروبه من السجن بمساعدة كتائب القسام" ضمن أحراز اقتحام الحدود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، مشاهدة أحراز القضية المعروفة بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرون.

وبرز في العرض فيديو يتحدث فيه مُعلق بلهجة عربية غير مصرية يقول نصًا: "حسان وشاح وصل إلى منزله، في مخيم "البُريج" بعد نحو ثلاث سنوات في السجن بمصر"، وانتقل المقطع لحديث "حسان" قال فيه: "قابلت بالمعتقل شخصا من سيناء، طلبت منه أن يوصلني لمنطقة العريش"، وتابع: "بعض الإخون هييجوا يخدوني"، وظهر على الفيديو وعقب ذلك تعليقا: "يعني ليس هروب صدفة ومدبر وبمساعدة داخلية وخارجية".

وظهرت في الأحراز صفحة من صحيفة بعنوان :"القيادي في حركة حماس يروي للمصري اليوم قصة هروبه من سجن المرج: أيمن نوفل.. نسقت مع كتائب القسام وهربت بمساعدة حزب الله"، والحديث مؤرخ 21 مايو 2011.

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وانتقل العرض لفيديو الاحتفال من عناصر حزب الله بمن أسموه الأسير المحرر سامي شهاب في بيروت.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.

وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر قبل الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" ، وقررت إعادة محاكمتهم.