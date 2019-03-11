مصر | إحباط ترويج 9 أطنان حلوى أطفال مجهولة المصدر بأكتوبر (صور)

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أحبط ضباط مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، ترويج 9 أطنان حلوى أطفال فاسدة ومجهولة المصدر، بعد ضبطهم داخل مصنع غير مرخص بأكتوبر، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

ووردت معلومات للواء مصطفى البكري مدير مباحث التموين بقطاع أمن الجيزة، أكدتها التحريات مفادها أن "هشام. ع. ع. ج"، 40 سنة، صاحب مصنع شركة الأصدقاء فودز للصناعات الغذائية والحلويات بدون ترخيص الكائنة بالمنطقة الصناعية منطقة الثلثميات دائرة قسم شرطة ثانى أكتوبر ومقيم بذات العنوان، باستخدام خامات ومستلزمات إنتاج رديئة الصنع وتعبئة المواد الغذائية المنتهية الصلاحية بالمصنع والعمل على إعادة انتاجها وطرحها للبيع بالأسواق والمحلات العامة مدخلا الغش والخداع على جمهور المواطنين ومحدثًا اضرار جسمية بصحة المواطنين بقصد تحقيق ارباحًا طائلة غير مشروعة.

وبالتأكد من صحة المعلومات تم القيام بحملة من ضباط الإدارة بالاشتراك مع مفتشي التموين استهدفت الشركة المشار إليها حيث أمكن ضبط المتحري عنه وبتفتيش الشركة عثر بداخلها على 2500 كرتونة معبأة شيكولاتة سعة الواحد 12 عبوة سعة العبوة 12 قطعة زنة الواحد 20 جرام، 250 كرتونة معبأة كريمة بالفانيليا سعة الواحدة 72 قطعة زنة الواحدة 20 جرام، 150 كرتونة معبأة بسكويت بالحليب والبندق سعة الواحدة 72 قطعة زنة الواحد 20 جرام، 1000 كرتونة معبأة ويفر بالفراولة سعة الواحدة 6 عبوة سعة العبوة 12 قطعة زنة الواحدة 20 جراما.



وبلغ اجمالي المضبوطات 9 أطنان 432 كيلو جرام مستلزمات تصنيع بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي كما جاء بتقرير مفتش الأغذية المرافق للحملة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم تقنين الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة.