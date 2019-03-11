مصر | تأجيل إعادة محاكمة متهمين بأحداث عنف الجيزة لـ7 أبريل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل إعادة محاكمة متهمين بأحداث عنف الجيزة لـ7 أبريل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمجمع محاكم طره تأجيل إعادة محاكمة متهمين اثنين، بتهمة قطع الطريق بمحيط جامعة القاهرة، والمعروفة بـ"أحداث عنف الجيزة"، لجلسة 7 ابريل لاستكمال المرافعة

صدر القرار برئاسة المستشار شبيب الضمراني وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلي، وأمانة سر عمر عاشور.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين مجموعة من التهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، والتجمهر وتعطيل المواصلات العامة.