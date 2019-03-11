مصر | "مكالمة مرسي مع الجزيرة" ضمن أحراز "اقتحام الحدود الشرقية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مكالمة مرسي مع الجزيرة" ضمن أحراز "اقتحام الحدود الشرقية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، مشاهدة أحراز القضية المعروفة بـ"اقتحام الحدود الشرقية والسجون"، المُتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين.

وانتقل العرض لفيديو المكالمة الشهيرة بين "مرسي" وقناة الجزيرة، وظهر شريط على الفيديو بعنوان " محمد مرسي حرروا 34 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين من السجن"، وأشار المذيع الذي أجرى اللقاء مع "مرسي" الى أن من بين الـ 34 هناك سبعة من أعضاء مكتب الإرشاد، أوضحهم "مرسي" بأنهم كل من محمد مرسي نفسه و عصام العريان و محي حامد و محمد سعد الكتاتني و محمود أبو زيد و مصطفى الغنيمي و سعد الحسيني، فضلًا عن آخرين من مسئولي الإخوان بالمحافظات، وتحدث "مرسي" انهم كانوا مودعين بسجن 2 بوادي النطرون في عنبر 3.

واستعرضت المحكمة كذك فيديو يستعرض عدة أسئلة منها ما هي نوع الهاتف الذي استخدمه "مرسي" بقناة الجزيرة الفضائية، ماهي وسيلة النقل الذي استخدمها محمد مرسي وباقي أعضاء الجماعة لنقلهم الى القاهرة، وكم استغرفت الرحلة بين السجن و القاهرة وسط الانفلات الأمني؟، ومن أمن لهم طريق العودة في هذا الوقت؟، فضلًا عن أقوال لأحد الفلسطيين الهاربين يقول تمكنت من الفرار من سجن أبي زعبل مع 8 من زملائي الفلسطينين، وذكر الفيديو بأنه معتقل في مصر في 2009 بتهمة الانتماء لكتائب عز الدين القسام و حركة حماس"، وتطرقت فيديوهات الأحراز لواقعة هروب رمزي موافي "طبيب بن لادن" الهارب من السجون خلال الأحداث.

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وتظهر في المقاطع المعروضة صور لأشخاص يتسلقون الأسوار وآخرين يساعدوهم، وصور للتخريب والتدمير في أحد السجون.

واستعرضت المحكمة فيديوهات تبين صور لأحداث مرت بمصر من 25 يناير 2011 والأيام التالية، ثم تصور بعض الأشخاص من جماعة الإخوان المسلمين ومنهم صفوت حجازي، فضًلا عن فيديو يظهر أن السجون التي هوجمت هي 11 سجن فقط من مجمل 41 سجن على مستوى الجمهورية، أي 27% تقريبًا وهي سجون أبي زعبل (4 سجون) وادي النطرون (4 سجون) و المرج و الفيوم و قنا، ونجحت الشرطة في إجهاض هروب السجناء في 15 سجن .

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.

وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر قبل الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" ، وقررت إعادة محاكمتهم.