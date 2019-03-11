مصر | "عاطل وهارب من 51 قضية".. سقوط أخطر نصاب في الجيزة

وتوصلت تحريات اللواء ضياء فاروق مدير مباحث الأموال العامة بقطاع أمن الجيزة، إلى أن "إبراهيم. ف. م. س"، 45 سنة، عاطل، ومقيم دائرة مركز البدرشين، السابق اتهامه في 13 قضية (نصب، أموال عامة، شيك، تبديد) وآخرها نصب، والمحكوم عليه في 51 قضية (نصب، تبديد، شيكات، أموال عامة) في دوائر واقسام ومراكز (البدرشين، العجوزة، الجيزة)، بالنصب والاحتيال على راغبي السفر للعمل بالخارج والاستيلاء منهم على مبالغ مالية نظير تسفيرهم للعمل بدولة الكويت، ويتخذ من منزله وكرًا لمزاولة نشاطه الآثم في إلحاق العمالة المصرية للعمل بالخارج بدون ترخيص وأنه دأب في الآونة الأخيرة على اصطياد ضحاياه من راغبي السفر للعمل بالخارج من محافظات الوجه البحري والقبلي.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة بإشراف اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، وبالعرض على اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة أمر بضبط المتهمين على وجه السرعة وتمكن رئيس المباحث من ضبطه بمسكنه وبتفتيشه عثر على 20 جواز سفر خاص بضحاياه من راغبي السفر، 35 عقد عمل مزور منسوب لشركة سليم للمقاولات والبناء بدولة الكويت، 100 سيرة ذاتية ومؤهلات علمية وشهادات خبرة وصحف حالة جنائية خاصة بضحاياه، 25 تأشيرة مزورة بأسماء الضحايا منسوبة الى دولة الكويت، 17.600 ألف جنيه مصري، وبمواجهتة اعترف بارتكاب الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، بإخطار مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

